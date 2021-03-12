Чебоксары, , 13:45 — REGNUM Банк России выявил в Чувашии шесть нелегальных участников на финансовом рынке, так называемых «чёрных» кредиторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения ВВГУ ЦБ РФ — национальном банке Чувашии.

В банке отмечают, что за год выявлено шесть нелегальных кредиторов, которые занимались незаконной выдачей займов и для привлечения клиентов рассылали предложения по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях. Информация о фактах незаконной деятельности передана в правоохранительные и надзорные органы.

Управляющий отделением национального банка Чувашии Александр Логвинов предупреждает, что при получении займов от «чёрных» кредиторов граждане рискуют столкнуться с нарушением потребительских прав, начислением больших процентов и незаконным взысканием задолженности. Также это может в последующем отразиться на кредитной истории.

Банкиры напоминают, что выдавать займы могут только организации, имеющие лицензию Банка России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что по мере стабилизации экономической ситуации потребность в реструктуризации кредитных задолженностей будет снижаться до среднестатистического уровня.

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