Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM В ГУФСИН по Свердловской области не имеют отношения к блокировке номера жительницы Екатеринбурга, заявил журналистам глава пресс-службы главка Александр Левченко.

Как передаёт «ЕАН», в управлении провели проверку по факту публикации в СМИ. Там сообщалось, что по запросу ГУФСИН якобы был заблокирован номер телефона несовершеннолетней горожанки.

«Мы проверили списки, и с уверенностью могу утверждать, что мы к этому инциденту отношения не имеем», — сказал Левченко.

По его словам, представители службы уже обратились в МТС, чтобы «восстановить справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных телефонов в тюрьмах и СИЗО.

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