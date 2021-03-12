Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 13:44 — REGNUM Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила результат марафона на чемпионате мира. Об этом 12 марта сообщили в организации.

«Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным», — говорится в сообщении.

Российский лыжник Александр Большунов остался на втором месте, а победителем признан норвежец Эмиль Иверсен. Третье место досталось ещё одному норвежцу Симену Крюгеру.

Марафон состоялся 7 марта. При выходе на финишную прямую норвежский лыжник Йоханнес Клебо помешал Большунову, который был на тот момент лидером гонки. В результате у Большунова сломалась палка. Клебо тогда финишировал первым, Иверсен — вторым, Большунов — третьим.

После этого FIS, рассмотрев эпизод, дисквалифицировала Клебо. Федерация лыжных видов спорта Норвегии оспорила это решение, но апелляция была отозвана по просьбе Клебо.

В результате золото получил Иверсен, серебро — Большунов, бронзу — Крюгер.

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