Москва, , 23:30 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, вызвало реакцию в интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 12 марта в социальной сети Facebook.

«Правду говорит. Третий закон Ньютона никто не отменял.», — написал Александр Ч.

Многие пользователи согласились с тем, что положительные стороны от санкций, конечно, есть, но помимо них есть и негативные, которые не позволяют России расти.

«Конкурентные условия внутри страны — это всё-таки не конкуренция на мировом уровне. РФ нужно встраиваться в мировое разделение труда, а не импортозамещение. Тратить ресурсы страны нужно на то, что принесёт больше прибыли на мировых рынках, а не на то, что уже и так есть, но только импортное. Чтобы РФ, наконец, стала богатой, занимала серьезную долю в мировой экономике, и к ней нельзя было просто так применить санкции без ущерба для себя. А так если у санкций есть положительные стороны, то их можно было и самим против себя ввести. И тем более догадаться об их экономической пользе ещё до их ввода», — поделился своим мнением Vadim M.

Некоторые комментаторы указали на то, что из России уходит большое количество инвесторов, что негативно сказывается на российской экономике. Люди уверены, что необходимо как можно быстрее решить эту проблему.

«Да никаких проблем, если бы из-за санкций один за другим не бежали из России крупье инвесторы и корпорации! Какие крупные производители остались? Неизвестно. Наверное, их несколько и они тоже сидят на чемоданах», — считает John B.

Часть людей выразила сожаление, что укрепление России происходит лишь за счёт давления со стороны внешнего мира.

«Развитие происходит за счёт врагов. Получается надо благодарить врага?», — задаётся вопросом Роберт Г.

Напомним, 12 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям.