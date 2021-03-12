Копенгаген, , 14:17 — REGNUM В Дании достигнута политическая договоренность по вопросу снятия карантинных ограничений, от которых власти намерены отказаться, когда все жители страны старше 50 лет будут вакцинированы от COVID-19. Об этом 12 марта сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Достижение политического консенсуса состоялось в ходе дебатов лидеров партии на датском телеканале TV2 вечером 11 марта. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и лидер оппозиционной «Либеральной партии» Якоб Эллеманн-Йенсен согласовывали основные цели предстоящего плана по снятию ограничений.

Предложение постепенно ослабить ограничения после того, как все жители Дании старше 50 лет, а также люди из группы риска будут вакцинированы, поступило от оппозиции. Предполагается, что после этого значительная часть ограничений будет отменена. Исключение делается для проведения крупных мероприятий, на которых, согласно инициативе, организаторы могут потребоваться сертификат вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

«Я хочу похвалить план Либеральной партии», — резюмировала премьер-министр Фредериксен.