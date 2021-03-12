Москва, , 13:50 — REGNUM Участие детей в политической рекламе нежелательно, такова позиция президента РФ Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 12 марта журналистам.

Представителя Кремля спросили, изменилась ли позиция президента относительно привлечения детей к политической рекламе в связи с сообщениями о том, что детские образы задействованы в политической агитации. Песков отметил, что ранее Путин уже говорил о нежелательности использования таких образов.

В этих словах президента ничего не изменилось, его позиция осталась прежней, констатировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Путин заявил о недопустимости втягивания несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Он подчеркнул, что некие люди пытаются через интернет использовать детей «для своих собственных хорьковых целей».

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