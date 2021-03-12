Липецк, , 13:40 — REGNUM Липецкая область по итогам февраля 2021 года заняла первое место в рейтинге делового журнала «Инвест-Форсайт». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в дайджест вошли 16 публикаций из региона, две из них стали лучшими инвестиционными новостями. Наибольшее количество баллов приходится на рубрики «Промышленность» и «ТЭК».

"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

В области эффективно функционирует особая экономическая зона «Липецк», регион вкладывает средства в развитие её инфраструктуры. В феврале ОЭЗ «Липецк» получила технические условия для выполнения работ по подключению проектируемого газопровода-отвода и газораспределительной станции в Елецком участке. Сумма инвестиций составит порядка 200 млн рублей. Производительность — 30 тысяч кубических метров в час.

Увеличивается число резидентов ОЭЗ «Липецк». В феврале свидетельства о статусе резидента ОЭЗ «Липецк» получили две компании. ООО «Юнионспед» вложит в строительство завода по производству пиломатериалов и столярных изделий 200 млн рублей на Елецкой площадке ОЭЗ, компания «Август» построит в Елецком районе логистический комплекс с функцией распределительно-сортировочного центра средств защиты растений с объёмом инвестиций более 500 млн рублей.

В отрасли «Промышленность» большинство сообщений связано с Новолипецким металлургическим комбинатом. В феврале НЛМК завершил модернизацию доменной печи № 4 мощностью 2,1 млн тонн чугуна. Инвестиции в проект составили более 23 млрд рублей. Проект включает экологическую модернизацию инфраструктуры печи. Всю образующуюся в процессе производства металла пыль будет улавливать газоочистка. Степень очистки составит 99,9%.

В регионе внедряются современные инновационные цифровые технологии. В 2020 году современными автоматизированными системами учёта электроэнергии (АСУЭ) оборудованы 611 подстанций. Мероприятия проводятся в рамках концепции цифровой трансформации. В 2021 году АСУЭ будет оборудован ещё 301 питающий центр низкого напряжения.

«Росэлектроника» завершила испытания беспилотного комплекса для мониторинга ЛЭП в Липецкой области. Благодаря специальным беспилотникам объект сможет в автоматическом режиме собирать, передавать и анализировать данные о состоянии сетей. Это поможет быстро выявить угрозы на ранних стадиях, снизить аварийность и сократить время поиска повреждений ЛЭП. Также работу комплекса будут обеспечивать многофункциональные зарядные станции и специальное программное обеспечение. Заказчиком проекта выступила компания «Россети-Центр», головным исполнителем — концерн «Вега» (дочерняя структура «Ростеха», входящая в холдинг «Росэлектроника»).

Цифровые технологии приходят в сельскую местность. «Ростелеком» завершил третий этап проекта «Цифровизация сельских поселений». Услуги связи по технологии CPON стали доступны жителям более 10 тысяч домохозяйств в девяти районах Липецкой области. Для этого специалисты компании проложили более 200 километров оптоволокна. В отрасли «ЖКХ и инфраструктура» «Ростелеком» запустил систему мониторинга сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) для ОБУ «Центр по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Липецкой области». Решение помогает заказчику настроить собственный сценарий контроля площадок сбора мусора и прилегающих к ним территорий, а также участников процесса вывоза бытовых отходов.