Москва, , 13:40 — REGNUM Принятые ЦБ РФ решения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у четырех российских банков, являются абсолютно закономерными, правомерными, но несвоевременными. заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр МКА «Аронов и Партнеры», к. ю. н, EMBA Александр Аронов.

«Все эти банки при первом приближении соответствуют друг другу по своему уровню в рейтинге, капитализации и размеру вкладов физических лиц.

Данные решения нужно было принимать тогда, когда у банков на балансе были реальные активы. И тогда, вероятнее всего, кредиторы первой очереди могли претендовать на удовлетворение их требований.

Скорее всего, теперь на балансе этих банков находится «фейковый» кредитный портфель, немного техники и много объектов интеллектуальной собственности, либо права пользования, которые ничего не стоят.

Тем не менее, для вкладчиков наступило время, когда они все должны объединиться и защищать свои права на профессиональном уровне. Необходимо привлечь адвокатов, которые имеют опыт в таких делах.

При профессиональном подходе выведенные активы из банков можно постараться вернуть. Эти действия потребуют много времени и сил, но дорогу осилит идущий», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ 12 марта за один день принял решение об отзыве и аннуляции лицензий у четырех российских банков.

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