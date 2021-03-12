Кострома, 12 марта 2021, 13:43 — REGNUM Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил о том, что средства на строительство второго моста через Волгу в Костроме зарезервированы в федеральном бюджете. Об этом по итогам встречи с министром, прошедшей в Москве 11 марта 2021 года, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Строительство объездной дороги в обход Костромы вместе с мостом начнётся в 2022 году. Напомним, что ранее приступить к этим работам планировалось в 2021 году.
Справка: сейчас в Костроме есть только один автопешеходный мост через Волгу. Из-за отсутствия транспортного обхода город испытывает «критические» нагрузки — транзитный транспорт и большегрузы разрушают дорожную сеть областного центра, страдают памятники культуры. О необходимости строительства второго моста через Волгу в Костроме говорят как минимум 20 лет. Сейчас упрдор «Холмогоры» ведёт работы по обоснованию инвестиций. Другими словами, специалисты должны аргументированно доказать, что второй мост Костроме действительно нужен. Эта работа будет завершена уже во втором квартале этого года. Базовый проект объездной дороги, частью которого должен стать второй автопешеходный мост стал доступен общественности в феврале 2020 года. Общая протяженность объездной дороги со вторым мостом составит 32 километра. Магистраль пройдет по территории шести сельских поселений Костромского района. Стоимость проекта оценивается в 30 млрд рублей. Переправа снизит нагрузку на существующий мост на треть.
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