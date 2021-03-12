Кострома, , 13:43 — REGNUM Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил о том, что средства на строительство второго моста через Волгу в Костроме зарезервированы в федеральном бюджете. Об этом по итогам встречи с министром, прошедшей в Москве 11 марта 2021 года, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Единственный автопешеходный мост через Волгу в Костроме © Наталья Диева

«Обсуждали вопросы, которые очень беспокоят меня, беспокоят всех костромичей. Первое и самое важное — на нашу просьбу ускорить строительство обхода Костромы и второго моста через реку Волгу было отмечено, что со следующего года в федеральном бюджете уже зарезервировано финансирование на реализацию проекта», — приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Строительство объездной дороги в обход Костромы вместе с мостом начнётся в 2022 году. Напомним, что ранее приступить к этим работам планировалось в 2021 году.

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