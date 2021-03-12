Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ одобрило проект строительства объектов вертолётного кластера, который предполагается создать в Батайске Ростовской области. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

К 2023 году на территории заброшенного аэродрома на окраине Батайска появятся несколько цехов по сборке и покраске машин, лётно-испытательная станция, учебный центр, командно-диспетчерский пункт, пишет ТАСС. Разработкой проектно-сметной документации занимались сотрудники компании «Роствертол», которая занимается выпуском винтокрылых машин Ми-26, Ми-28 и Ми-35. Техзадание на проектирование объектов лётно-испытательной станции прошло согласование в Минпромторге России.

ИА REGNUM сообщало, что меморандум о сотрудничестве между Минпромторгом РФ, правительством Ростовской области и госкорпорацией «Ростех» был подписан в Краснодарском крае в 2014 году. О том, что в Батайске создадут вертолётный комплекс, на котором будут проводить испытания винтокрылых машин, стало известно в 2016 году. Планируется, что создание вертолётного кластера позволит обеспечить рабочими местами около 20 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область: брошенный аэродром реанимируют для испытаний вертолетов