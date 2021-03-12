Токио, , 13:39 — REGNUM Компания Square Enix проведёт свою онлайн-презентацию Square Enix Presents уже 18 марта 2021 года. На ней станут известны первые подробности будущих проектов разработчиков, сообщило издание Kotaku 11 марта.

В частности, на презентации расскажут о следующей части приключенческой игры Life is Strange. Уже известно, что в ней появится новый главный герой, обладающий уникальной сверхспособностью.

Напомним, разработкой франшизы Life is Strange занимается французская студия Dontnod Entertainment. Релиз первой части состоялся в январе 2015 года.

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