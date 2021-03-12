Красногорск, , 13:47 — REGNUM Свыше 200 фотоловушек задействовано в Подмосковье для предотвращения несанкционированного сброса отходов. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установленное оборудование автоматически фиксирует движение в радиусе 25 метров ночью и 30 метров днём. Благодаря предпринимаемым мерам, количество несанкционирвоанных свалок на территории региона по итогам 2020 года уменьшилось на 64%.

«На сегодняшний день в подмосковных муниципалитетах уже установлено свыше 200 таких специализированных видеокамер, и их работа приносит свои плоды. В том числе благодаря фотоловушкам в 2020 году удалось выявить 4,5 тысячи незаконных свалок», — отмечено в сообщении.

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