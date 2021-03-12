Берлин, 12 марта, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В сети появились рендеры, созданные на основе шпионских снимков обновлённого BMW 8 Series. Созданы рендеры дизайнерами издания Motor.es.

Motor.es Рендер обновлённого BMW 8 Series

На рендере изображён BMW 8 Series с модернизированными узкими фарами, новыми дневными ходовыми огнями и доработанным бампером.

По мнению дизайнеров, авто будет иметь воздухозаборные щели на крыле за передним колесом, на корме будет светящаяся надпись, а также новый задний бампер.

На данный момент известно, что для покупателей будет доступен пакет M Sport. Он будет стандартным для всех комплектаций модели. Кроме того, обновлённый автомобиль может получить дополнительные опции и новое оборудование.

В моторной линейке автомобиля будет присутствовать гибридный агрегат, состоящий из «битурбомотора» V8 рабочим объёмом 4,4 литра и 48-вольтового генератора.

Ранее на дорожные тесты в Швеции и Германии были выведены два прототипа купе BMW M2 2 Series в высокопроизводительном исполнении G87.

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