Бишкек, , 13:37 — REGNUM В госкомитете нацбезопасности Киргизии отреагировали на высказывание депутата Бейшеналы Нурдинова, заявившего на заседании республиканского парламента о незаконном вывозе нефти из Баткенской области в Узбекистан и Таджикистан.

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Киргизские спецслужбы уверяют, что озвученная парламентарием информация не соответствует действительности.

Пресс-служба ГКНБ подчеркивает, что киргизские пограничники совместно с сотрудниками комитета нацбезопасности ведут активную работу по пресечению контрабанды бензина и дизтоплива в соседние страны.

Также в ведомстве напомнили, что 1 марта 2021 года правительство Киргизии приняло постановление о вводе запрета на вывоз нефти и нефтепродуктов из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

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