Курск, , 13:35 — REGNUM В Курской области по состоянию на 12 марта зарегистрировано 498 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены пять смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 853 пациента, в том числе 110 — за последние сутки.

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