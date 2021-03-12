Минск, , 13:37 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета (СК) Белоруссии разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в Минске, и представители журналистского объединения возвращаются к нормальному режиму работы. Об этом 12 марта сообщается в Telegram-канале БАЖ.

«Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов, опечатанный 16 февраля. Мы возвращаемся к нормальному режиму работы», — говорится в сообщении.

При этом 16 февраля МВД Белоруссии провело около 90 обысков по итогам оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, которые осуществляли финансовую и информационную поддержку протестов в республике. Также в ходе данных мероприятий был произведен обыск в офисе БАЖ, после чего следователи его опечатали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что национальный банк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%.