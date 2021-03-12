Бишкек, , 13:34 — REGNUM Первый заместитель министра экономики и финансов Киргизии Данияр Иманалиев обсудил с торговым представителем России в республике Валерием Латыповым меры по увеличению товарооборота между странами. Об этом сообщает пресс-служба финансово-экономического ведомства.

Также участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся реализации перспективных инвестпроектов на территории Киргизии при участии российского бизнеса, уделив особое внимание темам строительства железных дорог и возобновляемых источников энергии.

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Иманалиев обратился к Латыпову с просьбой рассмотреть возможность налаживания прямых поставок в Киргизию сахара, растительного масла и зерна по ценам российских производителей.

Кроме того, киргизский чиновник попросил российского представителя оказать содействие в своевременной поставке в Киргизию запланированных объемов нефтепродуктов.

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