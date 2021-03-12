Кишинёв, , 13:40 — REGNUM Депутаты фракции парламента «Про Молдова» призвали все политические партии примириться, чтобы в стране можно было организовать эффективную борьбу с пандемией. Видеообращение с коллективным заявлением депутатов было опубликовано 12 марта на странице партии в соцсети Facebook.

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"Необходима консолидация сил для поиска решений относительно всего того, что касается и гуманитарного кризиса, связанного с пандемией, и экономического, и социального кризиса», — сказал лидер партии Андриан Канду.

Он сообщил, что партия внесла на рассмотрение в парламент декларацию, и призвал всех депутатов, независимо от партийной принадлежности, поддержать инициативу.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента республики Майи Санду и парламентского большинства. С декабря 2020 года из-за разногласий между главой государства и депутатами, в стране не получается утвердить кандидатуру премьер-министра.

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