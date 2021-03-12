12 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Воплощение в жизнь анекдота министром культуры Крыма оказалось в центре внимания социальных сетей на текущей неделе 8–12 марта. Также пользователи обсуждали застройку Форосского парка и возможности опреснения воды. ИА REGNUM предлагает читателям обзор этой и других самых интересных тем.

Зоя Емельянова, , 14:32 — REGNUM Воплощение в жизнь анекдота министром культуры Крыма оказалось в центре внимания социальных сетей на текущей неделе 8−12 марта. Также пользователи обсуждали застройку Форосского парка и возможности опреснения воды. ИА REGNUM предлагает читателям обзор этой и других самых интересных тем.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Наверное, самым обсуждаемым в социальных сетях (и не только) стал конфуз министра культуры Республики Крым Арины Новосельской. Чиновница 11 марта прямо на совещании у главы Крыма Сергея Аксёнова, которое транслировалось по телеканалам и в соцсетях, обматерила подчиненных — она применила устойчивое идиоматическое выражение и добавила «…поставили, как обезьяне!». Сергей Аксёнов возмутился несдержанностью чиновницы и поручил провести служебное расследование. Сама Новосельская тут же принесла извинения, объяснив свои эмоции неисправностью техники.

Об этом: Министр культуры Крыма выругалась на совещании в прямом эфире

Новости о матерящемся министре культуры практически сразу подхватили федеральные и региональные СМИ, а сценку «на совещании» разыграл в своей вечерней программе Иван Ургант. В телеграм-каналах тут же вспомнили старый анекдот про прачечную и министерство культуры. Многие жители Крыма в соцсетях осудили поведение министра, но были и те, кто поддержал Арину Новосельскую.

Арина Новосельская Rk.gov.ru

«Видимо, от большой занятости решением вопросов культуры в своём роскошном кабинете у министра «культуры» случилось недержание бескультурия, направьте этого «специалиста» в «дом» культуры г. Судак. Разруха полная, особенно на контрасте с её кабинетом, стыдоба, а в общем полная некомпетентность», — написал в комментариях на странице Сергея Аксёнова в Facebook пользователь Алексей.

«Смысл собирать их всех тут??? Одни матерятся, вторые речь забыли, третьи вспоминают — кто я? Где я? А большинство оставшихся блеют и мычат оттого, что не уложились в срок. И так проходит каждый день в прямом эфире. Позорят Сергея Валерьевича. Налейте им уже по рюмке, они и скажут всё, что думают», — предлагает Ольга Ц.

«Мне 67 лет, я не позволяю себе в присутствии женщин и детей мат», — возмутился Александр Щ., написав, что «такой не место быть министром».

"Да. Новосельская отмочила)) министр культуры!» — написала Виктория К.

«Новосельская за словом в карман не полезет», — поддержал министра Александр Т.

«Министр культуры — как эпично», — считает Болеслава С.

Бурное обсуждение «эпичного» выступления министра культуры велось и на странице главы Крыма «ВКонтакте».

"Министр культуры получит наказание? Что это за маты?» — возмущается один из пользователей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов Rk.gov.ru

«Гнать такого министра культуры! Опозорила крымское правительство на всю Россию. Была бы министром сельского хозяйства или торговли — ещё можно было простить, но культуры! Позорище! Гнать!» — призывает Михаил В.

«Не наказывайте министра культуры, она извинилась, ну, случайно у нее вышло», — встал на сторону Новосельской Аркадий Б.

«Про министерство культуры анекдот даже есть! Все анекдоты из жизни берутся! Дурак не скажет, а умный не заметит!» — отмечает Макс.

«Не надо министра культуры наказывать, все умеют выражаться!» — считает Вероника Г.

«Да ладно. Все мы люди. Ошибаемся», — встал на сторону Новосельской один из комментаторов.

«Министр культуры культурно высказалась по поводу нерабочей машины, применив мат, тем самым показав пример, как надо приходить на прием к чиновникам», — считает другой участник обсуждения.

Ждут ли Арину Новосельскую какие-то санкции за невоздержанность в формулировках, пока неизвестно.

На этой неделе вновь получила развитие громкая тема застройки Форосского парка. Скандал длится с февраля — жители пгт Форос требуют прекратить строительство на территории 200-летнего парка-памятника. На сторону жителей встала экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), о недовольстве фороссцев известно и в Кремле. Тем не менее власти настаивают — строительство на территории парка абсолютно законно.

Наталья Поклонская Kremlin.ru

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9 марта глава Крыма Аксёнов второй раз за несколько дней приехал, чтобы встретиться с жителями Фороса. Правда, ожиданий людей он не оправдал.

Об этом: Аксёнов отказался останавливать застройку Форосского парка

Глава Крыма заявил жителям, что «все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена. Этот вопрос снимается с повестки дня, объект будет построен».

Единственное нарушение, которое, по заявлению Аксёнова, было найдено прокуратурой, — это повреждение деревьев строительной техникой. За это застройщика обещали оштрафовать и обязать высадить пять деревьев за каждое вырубленное. Но, судя по комментариям в сетях, заявление о законности строительства жителей вовсе не удовлетворило.

«Остановите варварство в Форосе!!!» — такие комментарии появляются на странице Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».

"Жителей Фороса не устраивают словесные обещания, они требуют остановки строительства и восстановления первоначального состояния», — написал один из пользователей.

«Ничего в Форосе не решили! Общественных слушаний не было, в парке искусственно занизили относительную площадь застройки», — негодует Ярослав С.

На этой неделе в соцсетях крымчане обсуждали крайне актуальную проблему — водоснабжение. Накануне, 11 марта, председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил на местном телеканале о начале проектирования опреснительных станций для Симферополя и Ялты. По мнению властей, окончательно решить вопрос с обеспечением Крыма водой можно только путем опреснения. Однако далеко не все жители придерживаются такого же мнения — вопрос обсудили пользователи паблика «Типичный Симферополь» в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Гоцанюк Rk.gov.ru

"Мутная затея. Хорошо, если всё норм. будет», — написал Вася К.

Отвечая на замечания другого пользователя, этот же комментатор добавляет, что в морской воде, «помимо соли, много чего еще. А если брать большими объемами, то еще и экобаланс нарушится. Главное, чтобы срослось всё. Ибо без воды — и ни туда и не сюда».

Вызывает у крымчан беспокойство и возможный рост тарифов за воду.

«За кубометр воды рублей 100 будет цена, думаю», — пишет Никита Ч.

«Да даже если 200, это что — много? При рациональном использовании на месяц хватит трёх кубов», — пишет Алексей Г.

«Да бабло спионерят, и всё… ой, не получилось… ну, как всегда…», — сомневается в затее другой пользователь.

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