Зоя Емельянова, 12 марта 2021, 14:32 — REGNUM Воплощение в жизнь анекдота министром культуры Крыма оказалось в центре внимания социальных сетей на текущей неделе 8−12 марта. Также пользователи обсуждали застройку Форосского парка и возможности опреснения воды. ИА REGNUM предлагает читателям обзор этой и других самых интересных тем.

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

Наверное, самым обсуждаемым в социальных сетях (и не только) стал конфуз министра культуры Республики Крым Арины Новосельской. Чиновница 11 марта прямо на совещании у главы Крыма Сергея Аксёнова, которое транслировалось по телеканалам и в соцсетях, обматерила подчиненных — она применила устойчивое идиоматическое выражение и добавила «…поставили, как обезьяне!». Сергей Аксёнов возмутился несдержанностью чиновницы и поручил провести служебное расследование. Сама Новосельская тут же принесла извинения, объяснив свои эмоции неисправностью техники.

Об этом: Министр культуры Крыма выругалась на совещании в прямом эфире

Новости о матерящемся министре культуры практически сразу подхватили федеральные и региональные СМИ, а сценку «на совещании» разыграл в своей вечерней программе Иван Ургант. В телеграм-каналах тут же вспомнили старый анекдот про прачечную и министерство культуры. Многие жители Крыма в соцсетях осудили поведение министра, но были и те, кто поддержал Арину Новосельскую.

Арина Новосельская
Арина Новосельская
Rk.gov.ru

«Видимо, от большой занятости решением вопросов культуры в своём роскошном кабинете у министра «культуры» случилось недержание бескультурия, направьте этого «специалиста» в «дом» культуры г. Судак. Разруха полная, особенно на контрасте с её кабинетом, стыдоба, а в общем полная некомпетентность», — написал в комментариях на странице Сергея Аксёнова в Facebook пользователь Алексей.

«Смысл собирать их всех тут??? Одни матерятся, вторые речь забыли, третьи вспоминают — кто я? Где я? А большинство оставшихся блеют и мычат оттого, что не уложились в срок. И так проходит каждый день в прямом эфире. Позорят Сергея Валерьевича. Налейте им уже по рюмке, они и скажут всё, что думают», — предлагает Ольга Ц.

«Мне 67 лет, я не позволяю себе в присутствии женщин и детей мат», — возмутился Александр Щ., написав, что «такой не место быть министром».

"Да. Новосельская отмочила)) министр культуры!» — написала Виктория К.

«Новосельская за словом в карман не полезет», — поддержал министра Александр Т.

«Министр культуры — как эпично», — считает Болеслава С.

Бурное обсуждение «эпичного» выступления министра культуры велось и на странице главы Крыма «ВКонтакте».

"Министр культуры получит наказание? Что это за маты?» — возмущается один из пользователей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Rk.gov.ru

«Гнать такого министра культуры! Опозорила крымское правительство на всю Россию. Была бы министром сельского хозяйства или торговли — ещё можно было простить, но культуры! Позорище! Гнать!» — призывает Михаил В.

«Не наказывайте министра культуры, она извинилась, ну, случайно у нее вышло», — встал на сторону Новосельской Аркадий Б.

«Про министерство культуры анекдот даже есть! Все анекдоты из жизни берутся! Дурак не скажет, а умный не заметит!» — отмечает Макс.

«Не надо министра культуры наказывать, все умеют выражаться!» — считает Вероника Г.

«Да ладно. Все мы люди. Ошибаемся», — встал на сторону Новосельской один из комментаторов.

«Министр культуры культурно высказалась по поводу нерабочей машины, применив мат, тем самым показав пример, как надо приходить на прием к чиновникам», — считает другой участник обсуждения.

Ждут ли Арину Новосельскую какие-то санкции за невоздержанность в формулировках, пока неизвестно.

На этой неделе вновь получила развитие громкая тема застройки Форосского парка. Скандал длится с февраля — жители пгт Форос требуют прекратить строительство на территории 200-летнего парка-памятника. На сторону жителей встала экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), о недовольстве фороссцев известно и в Кремле. Тем не менее власти настаивают — строительство на территории парка абсолютно законно.

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Kremlin.ru

Ранее по теме: «Грандиозная разруха» и «режим громоотвода»: Крым в соцсетях

9 марта глава Крыма Аксёнов второй раз за несколько дней приехал, чтобы встретиться с жителями Фороса. Правда, ожиданий людей он не оправдал.

Об этом: Аксёнов отказался останавливать застройку Форосского парка

Глава Крыма заявил жителям, что «все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена. Этот вопрос снимается с повестки дня, объект будет построен».

Единственное нарушение, которое, по заявлению Аксёнова, было найдено прокуратурой, — это повреждение деревьев строительной техникой. За это застройщика обещали оштрафовать и обязать высадить пять деревьев за каждое вырубленное. Но, судя по комментариям в сетях, заявление о законности строительства жителей вовсе не удовлетворило.

«Остановите варварство в Форосе!!!» — такие комментарии появляются на странице Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».

"Жителей Фороса не устраивают словесные обещания, они требуют остановки строительства и восстановления первоначального состояния», — написал один из пользователей.

«Ничего в Форосе не решили! Общественных слушаний не было, в парке искусственно занизили относительную площадь застройки», — негодует Ярослав С.

На этой неделе в соцсетях крымчане обсуждали крайне актуальную проблему — водоснабжение. Накануне, 11 марта, председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил на местном телеканале о начале проектирования опреснительных станций для Симферополя и Ялты. По мнению властей, окончательно решить вопрос с обеспечением Крыма водой можно только путем опреснения. Однако далеко не все жители придерживаются такого же мнения — вопрос обсудили пользователи паблика «Типичный Симферополь» в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Гоцанюк
Юрий Гоцанюк
Rk.gov.ru

"Мутная затея. Хорошо, если всё норм. будет», — написал Вася К.

Отвечая на замечания другого пользователя, этот же комментатор добавляет, что в морской воде, «помимо соли, много чего еще. А если брать большими объемами, то еще и экобаланс нарушится. Главное, чтобы срослось всё. Ибо без воды — и ни туда и не сюда».

Вызывает у крымчан беспокойство и возможный рост тарифов за воду.

«За кубометр воды рублей 100 будет цена, думаю», — пишет Никита Ч.

«Да даже если 200, это что — много? При рациональном использовании на месяц хватит трёх кубов», — пишет Алексей Г.

«Да бабло спионерят, и всё… ой, не получилось… ну, как всегда…», — сомневается в затее другой пользователь.

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