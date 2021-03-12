Мадрид, , 13:33 — REGNUM Taffix, назальный спрей, созданный израильской биофармацевтической компанией Nasus Pharma, который, как утверждается, блокирует доступ любого типа вируса через носовую полость, находится под изучением Испанского агентства по лекарствам и товарам медицинского назначения (AEMPS). В частности, подразделение по контролю за рынком товаров медицинского назначения этого органа при министерстве здравоохранения Испании уже выразило свои «сомнения» по поводу этого спрея. Об этом пишет La Razón.

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Как указано в примечании, имеющемся в распоряжении издания, департамент товаров медицинского назначения указанного подразделения сообщает, что «он приступил к возбуждению дела о контроле над рынком» и что «соответствующее расследование проводится на европейском уровне». AEMPS также сообщает, что по его запросу дистрибьютор этого продукта в Испании «принимает соответствующие меры, чтобы прекратить его коммерциализацию и отозвать распределенные единицы продукта Taffix».

Появление этого назального спрея на испанском рынке вызвало большие ожидания у потребителей после долгих месяцев борьбы с пандемией COVID-19. Как сообщает создатель, распылитель Taffix представляет собой аэрозоль с эффективностью до 99,99%, который обеспечивает защиту в течение пяти часов. При этом компания пояснила, что это не замена защитных масок, а «дополнительный слой защиты», особенно полезный в условиях высокого риска. Обещают, что спрей начнет действовать в течение 50 секунд, изменяя pH слизистой носа, чтобы избежать выживания в этой среде вирусов и бактерий, и, по словам разработчиков, он эффективен в закрытых помещениях, таких как магазины или транспорт, где риск заражения высок. Сомнения в препарате уже были подчеркнуты некоторыми профессионалами.

Испанское общество оториноларингологии и хирургии головы и шеи (SEORL), например, подготовило сообщение, в котором напомнило, что «несмотря на то, что некоторые авторы считают, что Taffix может уменьшить вирусные инфекции (например, риновирус или вирус гриппа), это не было доказано».

«Taffix утверждает, что использование гипромеллоза блокирует проникновение вируса в клетки слизистой оболочки носа; однако нет качественных научных доказательств, подтверждающих это», — заявили профессионалы.