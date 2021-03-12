Казань, , 13:39 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 50 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 49 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 12 марта, выявили 18 584 случая инфицирования. Выздоровели всего 15 245 пациентов, за сутки — 74 человека. С начала наблюдения подтвердились 375 летальный исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки произошли пять случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 31 человека (накануне 18 пациентов), 19 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных за сутки выявили среди жителей в возрасте от 60 до 70 лет — 13 человек, двое — несовершеннолетних. Среди жителей Казани — 24 носителя вируса, девять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса выявило у прибывшего в Японию с Филиппин мужчины министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны. Данная разновидность «столь же опасна», как и штаммы SARS-CoV-2, ранее выявленные в ЮАР и Великобритании.

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