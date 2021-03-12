Курск, , 13:33 — REGNUM В Курской области 12 марта зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 130 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 853 пациента, в том числе 110 — за последние сутки. Скончались 498 человек.