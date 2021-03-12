Токио, , 13:33 — REGNUM Блогер по имени Лэнс МакДональд выяснил, что у Куклы из ролевого экшена Bloodborne изначально могло быть куда больше «сюжетных диалогов». Об этом 11 марта сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, в файлах проекта находится множество неиспользованных диалогов, более подробно раскрывающих сюжет игры. В частности, Кукла могла намекать геймерам на то, что их персонаж находится на смертном одре, а все события Bloodborne — лишь его предсмертная галлюцинация.

Напомним, Bloodborne — это готический ролевой экшен, разработанный японской студией From Software. Проект известен своей высокой сложностью и динамикой боёв.

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