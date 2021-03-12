Москва, 12 марта, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, рубль снижается с открытия торгов на 0,6%, к отметке 73,60 за американский доллар, а происходит это на фоне очередной волны роста доходностей по американским десятилетним гособлигациям, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это произошло после того, как этой ночью Джо Байден подписал новый пакет фискальных стимулов в $1,9 трлн. для поддержки экономики США.

Несколько недель назад аналогичная ситуация на долговом рынке, спровоцировала 5%-коррекцию фондовых индексов по всему миру, и заметное укрепление американского доллара к валютам стран G7, примерно на 2−3%.

Сегодня рынки акций тоже снижаются, правда скромнее в среднем на 0,3−0,4%, доллар США прибавляет к корзине твердых валют 0,5%. И если рост доходностей по американским десятилетним бумагам продолжится выше текущего значения в 1,60%, то негативные тенденции на сегодняшних торгах значительно усилятся.

Для российской валюты это пока не так страшно, высокие цены на нефть пока смягчают это негативное давление, нефтяные котировки держатся выше $69,00 за баррель Brent.

Так что дневной торговый диапазон 73,30−74,20 рубля за американский доллар, вряд ли сегодня будет сломан. По крайней мере пока нефтяные цены смогут удерживаться вблизи текущих значений», — считает эксперт.

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