Грозный, , 13:31 — REGNUM В Чечне за прошедший день коронавирус подтвердился лишь у 11 жителей республики. Это один из наименьших показателей за последние два месяца. Общее количество заболевших за все время пандемии составляет в регионе 11 438 человек, сообщили 12 марта в федеральном оперативном штабе.

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В настоящее время в Чечне остаются «активными» 298 больных. Справились с болезнью уже 11 026 жителей республики.

Не удалось спасти врачам 114 человек. Последний случай летального исхода был зафиксирован в республике накануне, 11 марта.

Напомним, в Чечне к 10 марта привились от коронавируса уже более 27,5 тыс. жителей. Из них почти 10,5 тыс. человек — вторым компонентом вакцины.