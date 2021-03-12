Джакарта, , 13:31 — REGNUM Исследование Katadata Insight Center (KIC) показывает, что 51,7% представителей поколения Z или людей в возрасте 19−22 лет в Индонезии не хотят прививаться от коронавируса, сообщает Kompas.

По данным исследования, 36,9% респондентов сомневаются, а 14,8% — отказались от вакцинации.

Кроме того, 45,9% респондентов из группы поколения Y в возрасте от 23 до 38 лет также не хотят прививаться от коронавируса.

Опрос также выявил основные причины, по которым молодые граждане Индонезии не хотят вакцинироваться. 46,8% жителей Индонезии обеспокоены по поводу побочных эффектов.

Как сообщало ИА REGNUM, институт молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте показал, что с конца 2020 года в Индонезии было обнаружено 48 случаев мутации SARS-CoV-2 N439K.

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