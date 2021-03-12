Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Спектакли Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А. Товстоногова в Петербурге будут временно проходить на других площадках в связи с предстоящим ремонтом исторического здания. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе федерального учреждения культуры.

Большой драматический театр Дарья Драй © ИА REGNUM

«С 1 апреля Большой драматический театр (БДТ) продолжит свою деятельность на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании БДТ (наб. р. Фонтанки, 65)», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011−2014 года, которая, при попустительстве прежних подрядчиков, привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше БДТ. Заказчиком новых работ выступает Министерство культуры РФ. Подрядчик — АО «Ренессанс-Реставрация».

На данный момент завершено уже 50% работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании на Фонтанке, 65, проведут самый сложный этап работ.

«Будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ», — уточнили в БДТ.

Также в историческом здании театра планируется проведение ремонтных работ на кровле. Заказчиком данных работ также выступает Министерство культуры РФ.

«Завершение всех указанных работ планируется в четвертом квартале 2021 года», — подытожили в пресс-службе.

В период ремонта труппа БДТ будет играть спектакли на Второй сцене — Каменноостровский театр на площади Старого Театра, 13, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Также при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно о возбуждении органами СКР уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в ходе реконструкции здания БДТ. Ранее были возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников компании «БалтСтрой» и компании «ТДМ», занимавшихся ремонтом здания БДТ. Это произошло после обнаружения грубых нарушений качества работ, выполненных в процессе реконструкции здания театра, завершившейся в 2014 году.

Еще три уголовных дела было возбуждено по материалам прокуратуры после проверки соблюдения законности при реконструкции исторического здания БДТ. «Помещения театра находились в неудовлетворительном техническом состоянии. В подвале наблюдались следы затопления, на фасадах — разрушения штукатурного и кирпичного слоев, повреждена кровля», — сообщали в Генпрокуратуре в ноябре 2018 года.

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