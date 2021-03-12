Казань, , 13:38 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора не смягчит ограничения на работу учреждений общепита по ночам. Это связано с множественными нарушениями, выявленными во время вечерних рейдов перед весенними праздниками. Об этом заявила замглавы надзорного ведомства РТ Любовь Авдонина.

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Так, были проверены девять кафе и ресторанов и во всех посетители не соблюдали социальную дистанцию, работали танцполы. На сегодняшний день нарушения не позволяют снять ограничения в части разрешения работы в ночное время, уточнила спикер.

В адрес республиканского управления Роспотребнадзора приходит много обращений по поводу отмены этого ограничения, но рестораторы пренебрегают эпидправилами. На протяжении 14 дней после Международного женского дня сотрудники регионального ведомства будут продолжать мониторить ситуацию и проверки не прекратятся.

Ограничения на работу заведений в сфере общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий действуют в Татарии с 31 октября 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по поручению главы республики Рустама Минниханова управление Роспотребнадзора изучает возможность возобновления деятельности заведений общественного питания в ночное время. Пока в регионе работа ресторанов с 24:00 до 6:00 (мск) под запретом.

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