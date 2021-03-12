Москва, 12 марта 2021, 13:33 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началась видеоконференция на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».
Чем сегодня живут бывшие югославские республики, часть которых входит в НАТО и ЕС, часть — только в НАТО, и ещё часть — вообще никуда? Какова роль России на Балканах сегодня, через 26 лет после подписания Дейтонского соглашения и через 22 года после приятия в СБ ООН Резолюции 1244 по Косово и Метохии? Эти вопросы обсудят в прямом эфире участники мероприятия.
Приглашаем присоединиться к просмотру.
Участники:
- Елена Гуськова, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Россия);
- Стеван Гайич, сотрудник Института европейских исследований (Сербия);
- Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований (Сербия);
- Любомир Радинович, председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Черногория);
- Горан Шарич, историк и теолог (Хорватия);
- Миленко Неделковски, публицист, телеведущий (Македония);
- Змаго Елинчич, политик, лидер Словенской национальной партии (Словения).
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