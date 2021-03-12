Москва, , 13:33 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началась видеоконференция на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

Видеоконференция на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности»

Чем сегодня живут бывшие югославские республики, часть которых входит в НАТО и ЕС, часть — только в НАТО, и ещё часть — вообще никуда? Какова роль России на Балканах сегодня, через 26 лет после подписания Дейтонского соглашения и через 22 года после приятия в СБ ООН Резолюции 1244 по Косово и Метохии? Эти вопросы обсудят в прямом эфире участники мероприятия.

Приглашаем присоединиться к просмотру.

Участники:

Елена Гуськова , ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Россия);

ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Россия); Стеван Гайич , сотрудник Института европейских исследований (Сербия);

сотрудник Института европейских исследований (Сербия); Драгана Трифкович , директор Центра геостратегических исследований (Сербия);

директор Центра геостратегических исследований (Сербия); Любомир Радинович , председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Черногория);

председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Черногория); Горан Шарич , историк и теолог (Хорватия);

историк и теолог (Хорватия); Миленко Неделковски , публицист, телеведущий (Македония);

публицист, телеведущий (Македония); Змаго Елинчич, политик, лидер Словенской национальной партии (Словения).

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