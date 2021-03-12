Москва, 12 марта, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началась видеоконференция на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

Видеоконференция на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности»

Чем сегодня живут бывшие югославские республики, часть из которых входит в НАТО и ЕС, часть — только в НАТО, и ещё часть — вообще никуда? Какова роль России на Балканах сегодня, через 26 лет после подписания Дейтонского соглашения и через 22 года после приятия в СБ ООН Резолюции 1244 по Косово и Метохии? Эти вопросы обсудят в прямом эфире участники мероприятия.

Приглашаем присоединиться к просмотру.

Участники: