Москва, 12 марта, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началась видеоконференция на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

Видеоконференция на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности»

Чем сегодня живут бывшие югославские республики, часть из которых входит в НАТО и ЕС, часть — только в НАТО, и ещё часть — вообще никуда? Какова роль России на Балканах сегодня, через 26 лет после подписания Дейтонского соглашения и через 22 года после приятия в СБ ООН Резолюции 1244 по Косово и Метохии? Эти вопросы обсудят в прямом эфире участники мероприятия.

Приглашаем присоединиться к просмотру.

Участники:

  • Елена Гуськова, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Россия);
  • Стеван Гайич, сотрудник Института европейских исследований (Сербия);
  • Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований (Сербия);
  • Любомир Радинович, председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Черногория);
  • Горан Шарич, историк и теолог (Хорватия);
  • Миленко Неделковски, публицист, телеведущий (Македония);
  • Змаго Елинчич, политик, лидер Словенской национальной партии (Словения).