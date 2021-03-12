Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В Чувашии планируют потратить более 2 млрд рублей на приведение школ и детских садов в «нормативное состояние». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 марта, заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях.

Отвечая на вопросы о строительстве новых образовательных учреждений, руководитель республики особое внимание уделил состоянию старых школ. По его словам, в Чуваши планируется «привести в нормативное состояние» школы и детские сады с изношенностью здания более 50%. На реконструкцию старых школ потребуется 1,3 млрд рублей, на дошкольные образовательные учреждения — 800 млн рублей.

«Всего нужно более 2 млрд рублей, чтобы привести в порядок и довести до современных стандартов образовательные учреждения. В течение пяти лет нужно со школами разобраться», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии назвал «острой» вопрос строительства новых школ, потому что в республике 8 тыс. школьников продолжают учиться во вторую смену, из них большая часть — в Чебоксарах. Напомним, в 2021—2024 годы в Чебоксарах планируется построить пять новых школ.

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