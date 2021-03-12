Москва, , 13:27 — REGNUM С начала 2021 года в Москве разработано 22 проекта межевания жилых кварталов. Об этом 12 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, работа проведена за счёт средств городского бюджета. Кварталы займут территорию в 98 гектаров, на участках будут построены 103 многоквартирных дома.

«Сегодня практически вся территория многоквартирной застройки столицы отмежевана. Утверждено более 3,8 тысячи проектов общей площадью свыше 50 тысяч гектаров», — сказал Ефимов.

В 2020 году, добавил заместитель мэра, было разработано 65 проектов межевания. Полностью территорию многоквартирной застройки в старых границах Москвы планируется отмежевать к 2022 году.