Бишкек, , 13:27 — REGNUM Киргизстанские спецслужбы задержали двух мошенников, представлявшихся сотрудниками госкомитета нацбезопасности и вымогавших крупные суммы денег у граждан республики.

Злоумышленники пообещали родственникам одного из руководителей правоохранительных органов, ранее арестованного за коррупцию, что поспособствуют его освобождению и прекращению возбужденного против него уголовного дела.

За это лжесотрудники спецслужб получили от родственников подозреваемого «взятку» в размере $180 тысяч (13,3 млн рублей).

Задержанных поместили в следственный изолятор и возбудили против них уголовное дело по статье «Мошенничество».

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и шести месяцев, а также крупного денежного штрафа.