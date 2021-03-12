Москва, , 13:26 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение РБК о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России. Об этом он заявил журналистам 12 марта.

Песков сказал, что в Кремле предпочитают ориентироваться на официальные данные. «Поэтому будем ждать их (данные) перед тем, как что-то говорить», — сказал пресс-секретарь.

Ранее РБК со ссылкой на близкий правительству источник сообщило, что ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года, до 71,1 года. В 2019 году этот показатель составлял 73,3 года. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.

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