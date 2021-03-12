Самара, , 13:28 — REGNUM Проверка по факту пожара в торговом центре Самары организована городской прокуратурой. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Сообщается, что на место пожара выехал прокурор Октябрьского района города. По итогам прокурорской проверки будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.

По информации некоторых СМИ, которые ссылаются на прокурора Октябрьского района Самары Александра Левыкина, фасад торгового центра мог загореться из-за воспламенившегося автотранспортного средства, припаркованного около здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 12 марта загорелся фасад торгового центра «Скала» в Самаре. Жертв удалось избежать, сгорело два автомобиля. Огонь тушили более 130 пожарных.

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