Москва, , 13:36 — REGNUM Требование организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» к представителям Белоруссии заменить песню для участия в мероприятии в связи с тем, что она носит якобы выраженный политический характер, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети Facebook.

«Отказаться от этого балагана. А песня хорошая», — написал Владимир Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные требования делают этот конкурс в целом политизированным.

«Конкурс песен Евровидения — это уже политическое шоу», — пишет Лидия И.

Некоторые комментаторы предположили, что представители Белоруссии пошли на такой шаг осознанно, чтобы добиться своего отстранения от участия в конкурсе.

«Нормальный такой стёб. Им бы надо было только костюмчики соответствующие Евровидению подобрать: мужикам декольте с силиконовым наполнителем, юбчонки, каблучки, макияж, девчонке бороденку какую-нибудь нацепить, и прокатило бы», — считает Евлампия Г.

Нашлись и те, кто призвал пользователей отказаться наблюдать за этим шоу, ведь оно насквозь политизировано.

«Нужно организовать собственный конкурс и послать этих «замечательных людей» подальше», — поделилась своим мнением Софья К.

Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз опубликовал информацию, что организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» потребовали от Белоруссии заменить песню, с которой участники от страны собирались выступить в 2021 году.