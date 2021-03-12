Салехард, , 13:24 — REGNUM На Ямале уволены с занимаемых постов руководитель филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе и должностные лица, ответственные за недельное отсутствие горячей воды в домах Тарко-Сале. Об сообщил в социальной сети «ВКонтакте» глава района Антон Колодин.

Напомним, в начале 2021 года в Тарко-Сале 22% жилого фонда или 148 домов остались без горячего водоснабжения. По информации департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО, замёрз трубопровод подпитки двух котельных, а на водозаборе сломался насос и вышла из строя одна из скважин. На полную ликвидацию последствий аварии понадобился месяц.

По словам Антона Колодина, в Пуровском районе будет проведена инвентаризация инженерной инфраструктуры, теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

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