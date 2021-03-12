Сеул, , 13:25 — REGNUM Более 700 доз вакцины от COVID-19 пришлось утилизировать в Южной Корее в связи с нарушением правил хранения препаратов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По их словам, по состоянию на 10 марта утилизированы 77 фиал, содержимого которых хватило бы на вакцинацию 770 человек.

Как отметили в Центральном штабе, в семи медицинских учреждениях, где проходит вакцинация от COVID-19, зарегистрированы случаи халатности или невнимательности персонала, повлекшие за собой утилизацию вакцины из-за нарушений температурного режима, необходимого для хранения препарата.

Между тем, по состоянию на утро 12 марта в Южной Корее вакцинировались от COVID-19 546 277 человек, что составляет 1% населения страны.