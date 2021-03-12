Стокгольм, , 13:21 — REGNUM За месяц с момента релиза продажи приключенческой хоррор-игры Little Nightmares 2 достигли отметки в один миллион копий. Об этом 11 марта сообщило издание Eurogamer.

Для сравнения, первой части Little Nightmares удалось достичь этого результата только спустя год после релиза. Суммарные продажи дилогии игры сейчас составляют пять миллионов копий.

Напомним, Little Nightmares — это серия игр о приключениях детей, которые пытаются выжить в огромном пугающем мире, населённом чудовищами. Релиз второй части состоялся 11 февраля 2021 года.

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