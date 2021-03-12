Сува, , 13:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано 12 марта в юго-западной части Тихого океана, в районе островов Фиджи. Такие данные приводит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился на 649 км юго-западнее столицы страны, города Сува. Очаг залегал на глубине 69 км.

Информации об угрозе цунами не было.

На архипелаге Фиджи, насчитывающем более 300 островов, расположена одноимённая республика. В столичной агломерации Сува проживают около 180 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на озере Хубсугул в Монголии около границы с Россией, кроме того, толчок магнитудой 5,3 зафиксирован в округе Джаявиджая в Индонезии.