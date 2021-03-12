Москва, , 13:24 — REGNUM Свои поздравления советскому и российскому режиссеру, сценаристу, актеру, народному артисту России Андрею Смирнову с 80-летним юбилеем направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Текст поздравительной телеграммы 12 марта обнародован на сайте российского правительства.

«Шестьдесят лет длится ваш увлекательный диалог со зрителями. И все эти годы вы не перестаете их восхищать своим мастерством», — говорится в поздравительном сообщении.

Также Мишустин уточнил, что благодаря Смирнову был поставлен один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне — «Белорусский вокзал», которая, по мнению главы правительства РФ, является пронзительном рассказом о том, «какую страшную трагедию пережили люди, как важно об этом помнить и беречь мир».

Отметим, Андрей Смирнов является режиссёром таких фильмов, как «Пядь земли» (1964), «Белорусский вокзал» (1974) и некоторых других. Также он является лауреатом Международного кинофестиваля в Карловых Варах в категории «Лучшая мужская роль» (1990, «Чернов/Chernov»), обладателем кинопремии «Ника» в номинациях «Лучшая мужская роль» (2001, «Дневник его жены») и «Лучшая сценарная работа» (2012, «Жила-была одна баба»).