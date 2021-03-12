Иерусалим, , 13:27 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 2509 случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны 12 марта.

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В сообщении говорится, что за минувшие 24 часа было проведено 82 657 тестов, из них положительными оказались 2,4%. Сутками ранее было сделано 98 660 тестов, процент положительных был 2,9%.

997 пациентов находятся в больницах, из них в тяжелом состоянии 613 и 254 — в критическом. На ИВЛ 212 человек.

За все время пандемии в Израиле выявили 8 154 622 зараженных. Число смертей от COVID-19 — 5975, за минувшие сутки умерли 20 человек.