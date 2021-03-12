Москва, , 13:17 — REGNUM Объём промышленного экспорта Москвы в 2020 году на 54,3% превысил плановый показатель региона, установленный нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Об этом 12 марта сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

Он отметил, что экспорт продукции АПК оказался выше на 18,8%.

«Так, в прошлом году промышленный экспорт Москвы составил 36,05 миллиарда долларов США, что на 54,3% больше планируемых показателей, а экспорт агропромышленной продукции — 3,81 миллиарда долларов США, что на 18,8% больше запланированного», — сказал Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что за пять лет объём несырьевого экспорта столицы вырос в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта экспортный центр «Моспром» проведёт телемост между Москвой и Африкой.