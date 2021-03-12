Чебоксары, , 13:17 — REGNUM В Чувашии в этом году стоит задача начать строительство четырёх школ в наиболее проблемных муниципалитетах, где ещё сохранилась вторая смена обучения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 марта, заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях.

Руководитель республики констатировал, что в Чувашии остаётся «острой проблема» строительства школ. Он пояснил, что в республике 8 тыс. школьников продолжают учиться во вторую смену — в основном в Чебоксарах и Чебоксарской агломерации. И этот вопрос можно снять только за счёт строительства образовательных учреждений.

Олег Николаев сообщил, что в этом году стоит «задача начать строительство» школ в микрорайонах Университет, Лента и Садовый в Чебоксарах, в Новочебоксарске и Кугесях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021—2024 годы в Чебоксарах планируется построить пять новых школ: на 1500 мест — в микрорайоне Университет, на 1100 мест — в микрорайонах Радужный, Лента и Солнечный, на 825 мест — в жилищном комплексе «Акварель».

Напомним, в 2020 году в Чебоксарах в Новом городе открылась школа на 1600 мест, которая является одной из самых больших в Поволжье. Также приняла первых 165 учеников школа в селе Байгулово Козловского района.