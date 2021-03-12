Джакарта, , 13:16 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что японская компания Honda обязуется увеличить свои инвестиции в Индонезии на 5,2 трлн индонезийских рупий ($360 млн) и перенесет свой завод из Индии в Индонезию, сообщает Antara.

«Honda обязалась увеличить инвестиции до 2024 года. Новые модели будут разрабатываться в Индонезии. Мы продолжим добиваться расширения деятельности компании в Индонезии», — отметил министр промышленности.

Honda экспортирует большое количество автомобильных компонентов из Индонезии.

Известно, что министр промышленности посетил Японию 10−11 марта 2021 года, чтобы встретиться с крупными игроками автомобильной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, план по созданию коридора путешествий между Индонезией и Сингапуром сможет восстановить сектор туризма, пострадавший от пандемии.

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