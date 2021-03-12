Москва, , 13:15 — REGNUM Продажи необычной roguelike-игры Loop Hero от разработчиков из российской студии Four Quarters достигли отметки в 500 тыс. копий. Об этом создатели проекта рассказали 11 марта на своей странице «ВКонтакте».

Разработчики поблагодарили игроков за оказанную поддержку. Они также отметили, что в Steam появились коллекционные карточки по игре, тематические смайлики, фоны и значки.

ИА REGNUM напоминает, что Loop Hero — это стратегия с элементами ролевой игры, в которой игроки самостоятельно создают элементы ландшафта, здания и противников на пути главного героя. Релиз проекта состоялся 4 марта 2021 года.

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