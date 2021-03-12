Магас, , 13:14 — REGNUM В Ингушетии скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. За последние трое суток случаи летального исхода фиксируются в регионе ежедневно. Их общее число достигло 177, сообщили 12 марта в федеральном оперативном штабе. Это четвертый по численности показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

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В последние дни в Ингушетии также наметился существенный спад числа новых подтвержденных случаев заражения инфекцией. Так, за минувшие сутки было выявлено всего 14 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 14 914 человек.

Из них сумели преодолеть болезнь 13 174 человека, в том числе 14 — выписаны накануне. В регионе продолжают оставаться в числе «активных» больных 1563 жителя Ингушетии.