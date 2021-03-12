Москва, , 13:11 — REGNUM Пренебрежение Соединёнными Штатами своими обязательствами в качестве государства пребывания штаб-квартиры Организации Объединённых Наций становится препятствием в работе комиссии ООН и дискредитирует её статус. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вашингтон своими действиями подрывает устоявшиеся процедурные особенности функционирования комиссии, прежде всего практику принятия решения консенсусом, — подчеркнула представитель МИД РФ. — Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств-членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл».

В этой связи Захарова подняла вопрос о препятствиях со стороны Вашингтона въезду главы российской делегации для участия в заседании комиссии ООН по разоружению. Дипломат напомнила, что Россия направляла на сессию комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорк квалифицированных экспертов, однако эта практика была прервана в 2019 году — тогда власти США не выдали въездную визу главе российской делегации и продолжают это делать до сих пор. Она подчеркнула, что визы в этом случае должны выдаваться безвозмездно и в возможно краткий срок.

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«Мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации для участия в работе комиссии», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с выдачей виз представителям государств-членов ООН со стороны США возникли в 2019 году. Так, в феврале 2020 года Соединённые Штаты не выдали визу главе российской делегации, начальнику отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову. Из-за этого комиссии ООН по разоружению была отложена.