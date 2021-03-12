Самара, , 13:12 — REGNUM 252 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 51 716 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие сутки по области была констатирована смерть 14 пациентов с COVID-19: 48-летняя, 60-летняя женщины и 60-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 69-летний, 72-летний мужчины и 70-летняя женщина страдали заболеванием эндокринной системы, 70-летний, 81-летний, 87-летний мужчины и 64-летняя женщина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 83-летний мужчина страдал заболеваниями органов дыхания и эндокринной системы. Также скончались 69-летняя, 86-летняя женщины и 79-летний мужчина с CОVID-19. Всего в регионе скончались 972 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 48 126 человек, в том числе 260 человек победили его за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 марта в Самарской области было выявлено 250 случаев заражения коронавирусом.

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