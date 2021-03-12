Салехард, , 13:10 — REGNUM На Ямале 12−13 марта прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

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Власти Ямала просят жителей региона быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Не оставлять детей без присмотра. Стараться не оставлять автомобили в открытых местах, рядом с конструкциями и с деревьями.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в период шторма, а также двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.